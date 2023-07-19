الأربعاء 19-07-2023
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الأربعاء، 19-07-2023 01:36 م

فيديو - لمدة 45 دقيقة .. يوتيوبر يصاب بالعمى بعد البكاء والصراخ

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الوكيل الإخباري- أصيب يوتيوبر نيجيري يدعى تيمبو إيبيري بالعمى الجزئي وذلك أثناء محاولته تسجيل رقم قياسي في موسوعة جينيس للأرقام القياسية.

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وحاول تيمبو إيبيري تسجيل رقما قياسيا عن طريق البكاء والصراخ دون توقف لمدة أسبوع كامل في واحدة من العديد من محاولات جينيس للأرقام القياسية التي اجتاحت الدول الإفريقية خلال الفترة الماضية.

ولكن أصيب تيمبو إيبيري بالعمى الجزئي لمدة 45 دقيقة بعد أن عانى من الصداع وتورم الوجه وانتفاح العينين.


 

 


في الفن


 




 

 


 

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