فيديو-ممثل سوري شهير سيجسد شخصية الملك الليبي إدريس السنوسي في عمل فني مرتقب

الوكيل الإخباري- كشف النجم السوري، جمال سليمان، عن العمل على مشروع درامي يتناول سيرة أول حاكم لليبيا، الملك إدريس السنوسي.



وأوضح جمال سليمان، في مقابلة إعلامية مع برنامج "هوليود الشرق"، أنه كان من المفترض إنجاز هذا العمل العام الماضي، لافتا إلى أنه مقبل على مشروع درامي يتناول سيرة الملك إدريس السنوسي إبان فترة من تاريخ ليبيا.

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وأشار سليمان إلى أن هذا العمل سيرصد كيفية تأسيس الدولة الليبية، كما يسلط الضوء على الصراع من أجل الحرية والاستقلال، موضحا أنه تصوير المسلسل المؤلف من 15 حلقة سينطلق في سبتمبر القادم.

روسيا اليوم