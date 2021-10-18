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الإثنين، 18-10-2021 09:25 ص

فيلم هالوين يقتل يتصدر إيرادات السينما في أمريكا الشمالية

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الوكيل الإخباري - تصدر فيلم الرعب الجديد (هالوين كيلز) "الهالوين يقتل"، إيرادات السينما في أمريكا الشمالية في عطلة نهاية الأسبوع مسجلا 50.35 مليون دولار.

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الفيلم بطولة جيمي لي كرتيس وجودي جرير وآندي ومن إخراج ديفيد جوردون جرين.

وتراجع فيلم الحركة والإثارة (نو تايم تو داي) "لا وقت للموت" من المركز الأول الذي احتله الأسبوع الماضي إلى المركز الثاني مسجلا 24.298 مليون دولار.


والفيلم بطولة دانييل كريج ورامي مالك وليا سيدو وناعومي هاريس ومن إخراج كاري فوكوناجا.


وتراجع فيلم المغامرة والخيال العلمي (فينوم: ليت ذير بي كارنيدج) من المركز الثاني إلى المركز الثالث مسجلا 16.5 مليون دولار.


والفيلم بطولة توم هاردي وودي هارلسون ومايكل وليامز ومن إخراج آندي سركيس.


كما تراجع فيلم الرسوم المتحركة (ذا آدامز فاميلي 2) "عائلة آدامز الجزء الثاني" من المركز الثالث إلى المركز الرابع الذي احتله في الأسبوع الماضي، محققا إيرادات بلغت 7.19 ملايين دولار.


وجاء فيلم الحركة والدراما والتاريخ الجديد (ذا لاست دوول) "المبارزة الأخيرة" في المركز الخامس بإيرادات بلغت 4.82 مليون دولار.


أخرج الفيلم ريدلي سكوت ولعب دور البطولة مات ديمون وآدام درايفر وجودي كومر.

 

المصدر - البيان

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