فينوم ليت ذير بي كارنيدج يتصدر إيرادات السينما في أمريكا الشمالية

الوكيل الإخباري - تصدر فيلم الحركة والمغامرة والخيال العلمي الجديد (فينوم ليت ذير بي كارنيدج) إيرادات السينما في أمريكا الشمالية في عطلة نهاية الأسبوع مسجلا 90 مليون و100 ألف دولار.

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أخرج الفيلم آندي سركيس، وبطولة كل من توم هاردي وودي هارلسون ومايكل وليامز.



وجاء فيلم الرسوم المتحركة الجديد (ذا آدامز فاميلي 2) (عائلة آدامز الجزء الثاني) في المركز الثاني بإيرادات بلغت 18 مليون و7000 دولار.



وتراجع فيلم المغامرات والحركة ( شانج-شي آند ذا ليجيند أوف ذا تن رينجز) "شانج- شي وأسطورة الخواتم العشرة" من المركز الأول إلى المركز الثالث بإيرادات بلغت ستة ملايين و37000 ألف دولار.



والفيلم بطولة سيمو ليو وأوكوافينا وفالا تشين وتوني لونج ومن إخراج ديستين كريتون.

المصدر - البيان

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