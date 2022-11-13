في ذكرى وفاته.. ابنة الفنان يونس شلبي تكشف عن وصيته الأخيرة

الوكيل الإخباري-قالت سارة يونس شلبي، ابنة الفنان الراحل يونس شلبي، في ذكرى وفاة والدها، إن شخصية والدها الحقيقية هي ذاتها التي تظهر على الشاشة، لافتة أنها كانت تبلغ من العمر 13 عاما عندما توفي.



أضافت "شلبي"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "السفيرة عزيزة" أن والدها لم يعاني من العزلة قبل وفاته، متابعة: "مكانش فيه تجاهل من الممثلين، بالعكس كان فيه ناس كتيرة بتسأل عنه".



وأشارت إلى أن العديد نجوم الوسط الفنى كانوا على تواصل معه قبل وفاته، متابعة "ناس كتيرة أوى كانوا بيكلموه"، لافتة أن والدها وصاها قبل وفاته بالاهتمام بالمذاكرة والتركيز لتحقيق هدفها، وهذه كانت وصيته لأولاده كلهم.



لفتت إلى أن شقيقها عمر يتملك موهبة مثل والده الفنان الراحل، إضافة لحفيده، مشيرة أن أكثر الأعمال الفنية التى تحبها مسرحية "العيال كبرت".

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روسيا اليوم

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