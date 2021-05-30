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الأحد، 30-05-2021 08:38 م

في زمن قياسي .. أغنية نانسي عجرم الجديدة تتخطى المليون

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الوكيل الإخباري-أطلقت الفنانة نانسي عجرم أولى أغنيات ألبومها الغنائي الجديد بعنوان "حبك بيقوى" عبر التطبيقات الإلكترونية.

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وفاجأت نانسي محبيها في هذا العمل الذي إستطاعت به أن تكون الأكثر رواجاً في العالم على يوتيوب وتصدّرت الترند كما تخطّت نسبة مشاهدته المليون في 48 ساعة فقط. 

 

أطلقت الفنانة نانسي عجرم أولى أغنيات ألبومها الغنائي الجديد بعنوان "حبك بيقوى" عبر التطبيقات الإلكترونية.


وفاجأت نانسي محبيها في هذا العمل الذي إستطاعت به أن تكون الأكثر رواجاً في العالم على يوتيوب وتصدّرت الترند كما تخطّت نسبة مشاهدته المليون في 48 ساعة فقط. 

وأغنية "حبك بيقوى"، أغنية إيقاعية طربية ورومنسيّة بإمتياز تنقّلت فيها نانسي بصوتها وإحساسها المميّز وهي من كلمات خالد تاج الدين، الحان وليد سعد وتوزيع هاني يعقوب. 

 

المصدر-لبنان 24

 




 

 


 

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