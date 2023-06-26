قبل طرحه بالسينما..الرقابة تحذف هذا المشهد من فيلم "تاج" لتامر حسني !

الوكيل الإخباري- حذفت الرقابة على المصنفات الفنية المصرية مشهد الطبيب حسام الديب من فيلم تامر حسني الجديد "تاج"، المرتقب عرضه في دور السينما أول أيام عيد الأضحى المبارك.



وكتب الطبيب المصري عبر حسابه على فيس بوك: "للأسف تم إبلاغي بحذف مشهدي في فيلم تاج لأسباب رقابية"، معرباً عن حزنه وأسفه لحذف مشهده، مشيراً إلى أنه كان سعيداً بدوره في الفيلم، وكان في انتظار عرضه في العيد.

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واختتم الديب منشوره، بالإشارة إلى أن مشاركته كانت تجربة لطيفة، رغم حذفها، متمنياً النجاح والتوفيق لطاقم العمل وتامر حسني، موجهاً الشكر للمخرجة سارة وفيق.



ويعرض فيلم "تاج" في أكثر من 80 دار عرض سينمائي بالوطن العربي، بالإضافة إلى عرضه بسينمات الدول الأوروبية وتحديداً أمريكا وأوروبا.

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