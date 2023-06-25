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الأحد، 25-06-2023 04:16 م

أحمد سعد: بهاء سلطان أفضل مني ومخدش حقه فنيا

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الوكيل الإخباري- قال الفنان أحمد سعد إن الفنان بهاء سلطان من أجمل الأصوات في مصر بل أفضل منه.

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وخلال احدى اللقاءات التلفزيونية قال أحمد سعد "بهاء سلطان لديه موهبة كبيرة وصوته جميل ولكنه لم يأخذ حقه فنيا حتى وقتنا هذا ومن أجمل الأصوات في مصر".

 

وكشف أحمد سعد خلال اللقاء عن نجوم الطرب الذين يرغب في التلحين لهم، بعد تركيزه على التلحين لنفسه منذ فترة.

حيث ، قال أحمد سعد: "أنا ابتعدت عن التلحين للغير، لكن ألحن لنفسي وممكن ألحن لمحمد حماقي، بحبه جدا، وبعمل لحن له حاليا".


وأضاف: "طبعا بهاء سلطان نفسي ألحن له، بحبه حب مش عادي، وعملت معاه لحن وغنيناه سوا كتجربة، واحتمال نتعاون في عمل".


وتابع: "نفسي أعمل لنانسي عجرم أغنية سخنة تولع الدنيا زي ما هي قطقوطة وجميلة، وأعمل أغنية لإليسا فيها إحساس".

 

في الفن

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