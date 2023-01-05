قرار بحبس الفنانة منة شلبي سنة وتغريمها 10 الآف جنيه

الوكيل الإخباري-قضت محكمة جنايات شمال القاهرة، اليوم الخميس، بحبس الفنانة منة شلبي سنة مع إيقاف التنفيذ في قضية اتهامها بإحراز الحشيش بقصد التعاطي.



وغرمت المحكمة المتهمة 10 آلاف جنيه عن التهمة المسندة إليها.

صدر القرار برئاسة المستشار سرور محمد أحمد، وعضوية المستشارين السعيد أحمد عبده، ومحمد مصطفى.

اضافة اعلان



وطالبت النيابة العامة المحكمة بتطبيق أقصى العقوبة على منة شلبي، فيما دفع محاميها الدكتور محمد بهاء أبو شقة ببطلان تفتيش موكلته لاختفائها لمدة 41 دقيقة عن الكاميرات وتفتيشها دون حضورها.



وأحالت النيابة العامة منة شلبي إلى محكمة الجنايات بعد أن تم ضبطها في مطار القاهرة وبحوزتها كمية من المخدرات في حقيبتها خلال عودتها من إحدى البلاد الأجنبية.



وأحالت النيابة العامة، "منة شلبي" إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنايات في ختام التحقيقات التي أجريت معها، حيث أسندت إليها الاتهام بإحراز جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.



وأخلت النيابة العامة في وقت سابق، سبيل منة شلبي بضمان مالي (كفالة) قدره 50 ألف جنيه على ذمة التحقيقات، بعد ضبطها بمطار القاهرة لدى عودتها من الخارج في غضون شهر نوفمبر الماضي، حيث عثر بحوزتها على المواد المخدرة التي أحيلت على أثرها إلى المحاكمة الجنائية في ختام التحقيقات.

مصراوي