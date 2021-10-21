قلق على صحة بشرى بعد حادث إنقلاب سيارتها في الجونة

الوكيل الإخباري - بعد تعرض الفنانة المصرية بشرى لحادث سير في الجونة بإنقلاب آلية صغيرة للتنقل داخل الفندق، نشرت الإعلامية المصرية بوسي شلبي فيديو في صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، لتكشف تطورات حالة بشرى الصحية.

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فقالت بوسي أن بشرى بخير وأعلنت أنها لديها كدمات، كما أكدت أنها ستتواجد مرة أخرى على السجادة الحمراء في مهرجان الجونة بعد تعافيها.

أما عن تفاصيل وقوع الحادث، فأشارت بوسي إلى أن بشرى كانت تصور حلقة من برنامج جديد مع الإعلامي محمد مكاوي، فتوقفوا فجأة ما أدى إلى إنقلابها.

المصدر - الفن