كاتب مسلسل الهيبة الرد ينتقد الفنان تيم حسن!

الوكيل الاخباري - وجه الكاتب السوري أحمد قصار، الذي شارك في كتابة سيناريو مسلسل "الهيبة الرد" الذي يعرض حالياً تفسيرات عن شخصية "جبل شيخ الجبل" الذي يقدمها الفنان السوري تيم حسن، مشيراً إلى أنه حاول عند كتابة الشخصية في هذا الجزء إخراجها من الصورة النمطية، ولكن ما قام به تيم حسن بتكرار في بعض المفردات أصاب الشخصية بخلل.

اضافة اعلان



ووجه الكاتب انتقاده للفنان تيم حسن قائلاً: "ما بتذكر اني كتبتلك بالنص كلمة اسبت، وماتهكلو للهم ومنتهية، وفرج ... الخ من مفردات نمطك القديم...

وأضاف: "المهم حاولت ... لما بلشت كتابة، كسر نمطية الشخصيات بعد ما كانت منمطة كتير ومستنفذة بالأجزاء الماضية، وكان عندي الرغبة بتحويل هي الأنماط لشخصيات ومنهن شخصيتك، ليكون عندهن صراع داخلي وبعد نفسي يلي بخلينا ما نتوقع ردات فعلن ويعطيهن تجديد على صعيد كل شيء وكي تصبح عملية التحويل هي من نمط لشخصية كان لازم اجراء تغييرات كبيرة بأحداث العمل وتعريض الأنماط لتحولات جذرية عميقة تنقل النمط لمكان تاني وكان القرار بشخصيتك تعريض نمط جبل لفقدان العائلة بشكل مأساوي قادر على تغيير سلوك النمط، وخلق شرخ كبير طلع معدن الشخصية الأساسي وحولوا لشخصية وكمان تجربة العيش في العزلة بين الجرود وهي مرحلة تطهير كبيرة تعرضتلها الشخصية وقدرت تغيرها وتيجي بشكل جديد ومعطيات جديدة ولغة جديدة وصار هاد الشي".



وتابع: "انت كممثل كنت موفق بكل التفاصيل على صعيد الشكل وتغير الأداء الانفعالي، اما انك بعد هذا الجهد بتحويل الأنماط لشخصيات تروح تستعار مفردات النمط القديم وتستعملها على الشخصية الجديدة بتكون عم تعمل خلل كبير يا حبيب، بضرك ألك اول شي، مشان ما يصير فيك متل غوار وحسني وياسينو لما النمط يبلع الممثل ويصير أكبر منو وتصير محاولات الخروج من هي النمطية عبثية وغير مجدية".



وأكمل :"التحول يلي عملتو بالشخصية على صعيد الأداء منيح كتير بلكن رجعت تنمط حالك بمطارح ما كان لازم تعمل هيك مهما ضغطوا صناع النمط الفنيين يلي بعتقد حسب معرفتي فيهن ما بيعرفو يميزوا بين النمط وبين الشخصية. والحل انك تطلع من هذا النمط لتروح لشي جديد بحياتك هي انك تعمل شخصيات".



وأضاف: "اما بالنسبة لبداية المسلسل بالشارة كاتبين تيم حسن في الهيبة، استاذ تيم حبيبنا بدنا نبطلها ونوزن شوي ما حلوة في عالم كتير عم تشتغل وبتاخد العقل ومو شغلتها تدور بفلكك، وكما قال محمود درويش نرسيس ليس جميلاً.. كما ظنّ . لكن صُنَّاعَهُ ورَّطوهُ بمرآته يلا سلام تاني مرة وقت بدك ترتجل مالح قلك خود أذن لح قلك أستشير قبل ما تعمل هيك شغلات، وكان لازم مدرب الممثلين ينتبه على هذا الشيء كونه شخص أكاديمي لكن لا اعلم هل يستطيع أن يوجه لك ملاحظة".



وختم قائلاً: “على فكرة انا أحبيت المسلسل وأحبيت شو عامل بس هيك حبينا نناغشك. وصراعك ضد هدف نبيل وهو محاربة صناعة المخدرات من أسس تحويل شخصيتك ولو صحلي أقتلك بالمسلسل انت وعم تحارب لتحقق الهدف كنت عملتك أحلى بطل تراجيدي لكن لا استطيع هذا باب رزق. بكل حب حبيب .. لاعاد تنمط حالك. يلا سلام نسيت اعطيك مثال توضيحي. شخصية عبود ما كانت نمط رغم انو هيك بتبين".

لها

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة





