الإثنين 09-10-2023
الوكيل الاخباري

فيديو مؤثر : ممرضة فلسطينية تتلقى نبأ استشهاد زوجها على الهواء

الاحتلال يدمر المستشفى الدولي للعيون في غزة

الصحة الفلسطينية: الاحتلال يتعمد قصف المستشفيات والطواقم الطبية

الامانة تعلن حالة الطوارئ المتـوسطة

ارتفاع عدد القتلى الإسرائيليين إلى 800 قتيل

18 أسيرا أردنيا لدى سجون الاحتلال على أمل إجراء صفقة تبادل للأسرى - أسماء

وزارة الداخلية في غزة: القطاع يتعرض لإبادة جماعية

طائرات الاحتلال تقصف مصنعا شرق غزة

إغلاقات وتحويلات للسير في عمان الجمعة - اسماء الشوارع

عشرات الشهداء والجرحى في مجزرة إسرائيلية جديدة بغزة

الإثنين، 09-10-2023 01:14 م

كارول سماحة : اعتزل الغناء عندما امرض وافقد صوتي

749919Image1


الوكيل الإخباري- تحدثت النجمة كارول سماحة عن إمكانية اعتزالها الغناء وإبتعادها عن الساحة الفنية، مشيرة إلى أن ذلك قد يحصل عندما تمرض وتفقد صوتها.

اضافة اعلان

 

وقالت سماحة خلال احدى اللقاءات المتلفزة إن "الفنان يكون خالداً بأعماله إذا أثّرت هذه الأعمال في مشاعر الناس وكان لها وزن، وبذلك يمكنه أن يعيش في ذاكرة الناس والمجتمع".


وأضافت: "أفكر في الأمر كثيراً لدرجة أني أسأل نفسي في كل مرة أغني فيها على المسرح عن عدد الحفلات التي سأحييها لاحقاً. وأنا لح إبقى مستمرة طالما صوتي صحته منيحة".


واختتمت النجمة اللبنانية بالقول: "الابتعاد عن الفن لفترة معينة أمر ضروري يجب على الفنان تقبّله، وذلك من أجل الحفاظ على بريقه وأثره الجميل، فضعف جسده وقدراته الصحية يؤثران حتماً في مستوى أعماله الفنية.

لها


 




 

 


 

إقرأ ايضا
الحناوي-683x470-1

فيديو- احمد الحناوي يوثق اصابته بأحداث غزة : ارعب لحظة بحياتي

259211_0

فيديو-الاعلامي المصري عمرو اديب يعلق على طوفان الأقصى : يلي حصل تاريخي

images (2) (16)

هنيدي يدعم عملية طوفان الأقصى : ما زال في القصة بقية

1280x960

محمد ثروت: محبة الأطفال ترعبني

9999155986

زوج كارمن سليمان يحتفل بيوم ميلادها -صورة

57926_20_1691613207

البوم "القيصر" الجديد قبل نهاية العام الحالي

أخبار متعلقة
577

بعد مسيرة حافلة من الانجازات .. فنان مصري شهير يعلن اعتزاله الفن رسمياً

235024

هل سيُمنع الفنان محمد رمضان من الغناء والتمثيل ؟ القضاء المصري يصدر حكمه

279757_original

تهاني راشد تكشف سبب ابتعادها عن الفن وحقيقة اعتزالها

تخصص-الإخراج-السينمائي-في-السعودية2

فنانة مصرية تكشف سبب اعتزالها -صورة