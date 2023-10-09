كارول سماحة : اعتزل الغناء عندما امرض وافقد صوتي

الوكيل الإخباري- تحدثت النجمة كارول سماحة عن إمكانية اعتزالها الغناء وإبتعادها عن الساحة الفنية، مشيرة إلى أن ذلك قد يحصل عندما تمرض وتفقد صوتها.

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وقالت سماحة خلال احدى اللقاءات المتلفزة إن "الفنان يكون خالداً بأعماله إذا أثّرت هذه الأعمال في مشاعر الناس وكان لها وزن، وبذلك يمكنه أن يعيش في ذاكرة الناس والمجتمع".



وأضافت: "أفكر في الأمر كثيراً لدرجة أني أسأل نفسي في كل مرة أغني فيها على المسرح عن عدد الحفلات التي سأحييها لاحقاً. وأنا لح إبقى مستمرة طالما صوتي صحته منيحة".



واختتمت النجمة اللبنانية بالقول: "الابتعاد عن الفن لفترة معينة أمر ضروري يجب على الفنان تقبّله، وذلك من أجل الحفاظ على بريقه وأثره الجميل، فضعف جسده وقدراته الصحية يؤثران حتماً في مستوى أعماله الفنية.

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