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الإثنين، 05-07-2021 01:47 م

كاريس بشار تخطف الأنظار بجمالها - فيديو

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الوكيل الإخباري- بعد غياب طويل عن المقابلات التلفزيونية، أطلّت النجمة السورية كاريس بشار في لقاء عبر قناة "أبو ظبي" ضمن برنامج "هذا أنا"، والذي كشفت خلاله عن أسرار كثيرة وأكدت أنها باتت جاهزة لأي لقاءات في الفترة المقبلة.

ولفتت كاريس الأنظار بجمالها وأناقتها وعفويتها في الردّ على الأسئلة والتفاعل مع مقدّمة البرنامج، وفي فقرة عُرضت خلالها مجموعة صور لنجوم سوريين وطُلب منها أن تصف كلاً منهم بكلمة واحدة، وصفت كاريس النجم قصي خولي بـ"المحب"، وباسم ياخور بـ"الشهم"، ومنحت صفة "اللورد" للنجم تيم حسن، و"الصديق" لمكسيم خليل.

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وأكدت بطرافة أنها لو كانت لديها ابنة وطلبها للزواج النجوم الأربعة، تختار من بينهم "اللورد" ليكون شريك حياة ابنتها لأنه "شهم وحنون وحبيب".

 

 

المصدر - لها 

 




 

 


 

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