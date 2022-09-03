كاريس بشار تشارك لقطات جديدة من مسلسل "ستيلتو"

الوكيل الإخباري-حمّست الممثلة السورية كاريس بشار محبيها بمشاركتها مقطعاً تشويقياً من مسلسلها الجديد الذي تؤدي فيه شخصية "ألما السيد"، وذلك في صفحتها الرسمية بموقع للتواصل الاجتماعي.

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وبدت كاريس في المقطع وهي تنزل على الدرج في مدخل مبنى ونراها تمشي إلى الجانب الآخر من الشارع وتفتح حقيبتها باللون البني لتمسك بمفتاح سيارتها ثم تستقلها وتضع نظارات شمسية وكتب في نهاية المقطع موعد عرض المسلسل.



وقد ظهرت كاريس بتسريحة شعر متموجة، مرتدية فستاناً أبيض وقد وضعت على يدها اليمنى الرداء الأبيض الذي عادة ما يستخدمه الأطباء خلال عملهم.



مسلسل ستيلتو-جنايات صغيرة هو مسلسل دراما عربية مشتركة مأخوذ عن مسلسل تركي يحمل الإسم نفسه، من تأليف لبنى مشلح سيناريو مي حايك، ويشارك في المسلسل عدد من الممثلين منهم :سامر المصري، قيس الشيخ نجيب ، ديمة قندلفت وكارلوس عازار وبديع أبو شقرا وريتا حرب وغيرهم.





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