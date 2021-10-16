كاظم الساهر يعود للحفلات الغنائية في إكسبو دبي - صورة

الوكيل الإخباري - بعد غيابه لعامين عن إحياء الحفلات الغنائية، شارك الفنان العراقس كاظم الساهر ضمن فعاليات معرض "إكسبو دبي 2020"، بحفلة فريدة من نوعها.

اضافة اعلان

وأقيم الحفل في ساحة الوصل بالمعرض، في أول ليلة من "أمسيات خالدة"، وكان قد عبر كاظم على حسابه الخاص على موقع التواصل الإجتماعي عن سعادته في إحياء بلقاء الجمهور بعد سنوات من الغياب.

وتداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي والحضور مجموعة صور ومقاطع فيديو من الحفل، معبرين عن إعجابهم بنجاحه.



وقد قدم كاظم باقة من أبرز أغانيه القديمة والجديدة والتي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير.

المصدر - الفن