كاني ويست يختار محامية جوني ديب لتخليصه من أزماته

الوكيل الإخباري - لم يجد شخصاً كاني ويست أجدر من المحامية كاميل فاسكيز لتخليصه من أزماته المتلاحقة خلال الأسبوعين الماضيين، بعدما أثبتت جدراتها في المحاكمة الشهيرة لجوني ديب وطليقته أمبير هيرد.





وأكدت مصادر مقربة من النجم الراب الأمريكي أن فاسكيز ستكون ضمن مجموعة من المحامين الذين يمثلون مصالح كاني التجارية، وتقديم الاستشارات القانونية له لا سيما بعدما أعلنت دار Balenciaga قطع علاقاتها مع ويست التي تعاونت معه في بداية هذا العام وأطلقا مجموعة من علامة Yeezy التابعة لكانييه.





كما ارتدى كانيي قميص كتب عليه "حياة البيض مهمة" (White Lives Matter) في عرض أزياء Yeezy، ما اعتبره البعض إهانة لقضية جورج فلويد، فيما تدرس أيضاً شركة أديداس وقف التعاون معه بسبب هذا القميص.





وما رفع وتيرة التصعيد تعرضه للهجوم بسبب تصريحات له وصفها البعض أنها عنصرية ومعادية للسامية. وطفح كيل عائلة فلويد من كاني ويست بعد اعتباره في تصري بأن فلويد قتل بسبب المخدرات وليس اختناقاً على يد شرطي أبيض.



وبناء على سلسلة تصريحاته المثيرة للجدل حول معاداة السامية، منع تويتر وإنستغرام كانييه ويست من الدخول إلى حساباته.

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