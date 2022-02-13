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الأحد، 13-02-2022 01:58 م

كريم عبد العزيز يوجه نصيحة للمواهب الجديدة

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الوكيل الإخباري - حضر الفنان كريم عبد العزيز، حفل افتتاح برنامج اكتشاف المواهب المصرية الجديدة "الدوم"، في موسمه الأول.

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وألقى كريم كلمة على مسرح الحفل قال فيها: "أنا مش فرحان بس لكن أنا فخور لأن أصبح في بلدنا تقديم برنامج للمواهب بالحجم والرقي ده، وبينافس ناس آخرين بنفس المستوى لو لم يكن أكبر".

وأضاف: "مصر دايمًا ولادة وبتمنى كل الدعم للمتسابقين وبقول لهم ما تخافوش والحاجة الوحيدة اللي تخوفكم هي أنكم ما توصلوش لحلمكم.. امسك في حلمك وخلي عندك إصرار لحلمك.

 

لها

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