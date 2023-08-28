زوجة أحمد سعد وابنته جودي تحتفلان بيوم ميلاده -صور

الوكيل الإخباري- احتفلت مصممة الأزياء المصرية، علياء بسيوني، بعيد ميلاد زوجها المغني أحمد سعد الـ42 .

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وقامت بسيوني بمشاركة صورة عبر حسابها الرسمي على "إنستغرام"، تجمعها بزوجها سعد، حيث ظهرت وهي تحتضنه، وقد أرفقت الصورة بتعليق يعبّر عن حبها الكبير له. قالت: "عيد ميلاد سعيد لكل ما أحب".



وأضافت تمنياتها له بعام سعيد، متمنية أن يجلب له هذا العام جميع أشكال السعادة في العالم.



ردّ سعد بتعليق مؤثر معبرًا عن حبه وامتنانه لها، مشيرًا إلى أنها هي سبب الخير والسعادة في حياته. قائلاً : "مش أنا لوحدي اللي عارف إنك ما شاء الله وجه الخير والسعادة والاستقرار في حياتي. لا الناس كلها عارفة كدا، ربنا يخليكي ليا يا حبيبتي".







وأيضًا، احتفلت جودي، ابنة أحمد سعد الكبرى من زوجته الأولى، بعيد ميلاده بكلمات مؤثرة نشرتها عبر حسابها على "إنستغرام".



وشاركت جودي صورة لها وهي تعانق والدها داخل سيارة، وأعربت في تعليقها عن محبتها الكبيرة له. قائلة : "عيد ميلاد سعيد أبي... أنت لست مجرد والدي، بل أنت محبوبي الأول".



وأشارت إلى صعوبة التعبير عن حبها له بالكلمات، مؤكدة أنها تعتبره عالمها وأنه يحمل معنى خاص لها. وأضافت: "أنا أحبك، والكلمات لا تكفي لتعبر عن مدى مشاعري... أنت العالم بأكمله بالنسبة لي".



بالمقابل، تلقى أحمد سعد عددًا من رسائل التهنئة والتبريكات من أصدقائه ومحبيه بهذه المناسبة السعيدة.



