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الثلاثاء، 29-08-2023 10:02 م

احمد سعد يتعرض لهجوم من قبل زوجته

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الوكيل الاخباري- بشكل مفاجئ أعلنت مصممة الأزياء علياء بسيوني انفصالها عن المطرب المصري أحمد سعد، بعد زواج دام لمدة عامين، ورزقا فيه بطفلتين.

مصممة الأزياء لم تعلن عن الأسباب التي أدت إلى الانفصال، لكنها شنت هجوما كبيرا على أحمد سعد، من خلال خاصية القصص المصورة عبر حسابها على "إنستغرام".

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حيث كتبت قائلة "الحمدلله على كل شيء.. تم الطلاق بيني وبين أحمد من شوية بناء على رغبته"، لتبدأ بعدها الهجوم قائلة "حابة أشكر أحمد جدا على أصله غير الطيب ومعدنه السيئ.. وحابه أقوله شكرا على قرارك اللحظي غير الموفق في خراب بيتنا وتدمير أسرتنا الجميلة".

وأكدت أنها تعبت وحدها في تكوين هذه الأسرة، وتجاوزت الكثير من المواقف التي لا يمكن لأحد آخر أن يقبلها إن تواجد في مكانها، ولكنها تجاوزتها رغبة منها في استمرار المشوار ولم تكن ترغب في أن ينتهي.

 

 

 




 

 


 

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