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السبت، 13-03-2021 10:57 ص

كندة علوش تكشف لأول مرة أكثر ما تكرهه في زوجها عمرو يوسف - فيديو

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الوكيل الاخباري - كشفت الفنانة السورية، كندة علوش، عن أكثر عادة تكرهها في زوجها الفنان عمرو يوسف.

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وقالت كندة علوش، خلال حلولها ضيفة على برنامج "أسرار النجوم" عبر إذاعة وقناة "نجوم F.M"، إنها لا تحب في زوجها أنه يمضي وقتا طويلا ممسكا بهاتفه المحمول.


وأضافت أنه "عندما يعود من العمل يمسك هاتفه ويلعب بعض الألعاب ليريح رأسه قليلا، وهي تكون تنتظره لتتحدث معه وتحب أن يتواصل معها ويركز في كلامها، لكنها في نفس الوقت تراعي أنه يكون متعبا ولا يريد التركيز في أي شيء".

 


أما عن أكثر شيء استطاعت تغييره فيه قالت إنها "نجحت في أن تجعله يحب الجلوس في المنزل"، موضحة أنه "شخص إيجابي يحب الخروج كثيرا ومقابلة الأصدقاء، أما هي فتفضل الجلوس في المنزل".


وأكدت كندة علوش، أن كونهما يعملان في نفس المجال يساعد على تواصلهما معا، فدائما ما يكون بينهما حديث حول العمل، كذلك أصدقائهما مشتركين، وتأخذ رأيه في كل شيء ونفس الأمر يفعله هو.


 

 

المصدر : سبوتنك



 




 

 


 

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