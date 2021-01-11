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الإثنين، 11-01-2021 01:21 م

كورونا تمنع عادل إمام من وداع صديقه هادي الجيار

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الوكيل الإخباري _ نعى الفنان عادل إمام عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" صديقه الفنان هادي الجيار الذي وافته المنية اثر اصابته بفيروس كورونا  .

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وقد اعرب عن حزنه الشديد لانه لم يستطع توديعه بسبب ظروف فيروس كورونا
حيث انه نشر صورة له جمعته بالراحل من كواليس مسلسل "فالنتينو" وارفقها بتعليق قال فيه : "البقاء لله الفنان الكبير هادي الجيار.. ‎خالص العزاء للأسرة الكريمة".

 

يذكر ان مسلسل "فالنتينو" كان آخر أعمال هادي الجيار بمشاركة الفنان الكبير عادل إمام الذي عُرض في دراما رمضان الماضي.


المصدر : لها 



 




 

 


 

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