كورونا تمنع عادل إمام من وداع صديقه هادي الجيار

الوكيل الإخباري _ نعى الفنان عادل إمام عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" صديقه الفنان هادي الجيار الذي وافته المنية اثر اصابته بفيروس كورونا .
وقد اعرب عن حزنه الشديد لانه لم يستطع توديعه بسبب ظروف فيروس كورونا
حيث انه نشر صورة له جمعته بالراحل من كواليس مسلسل "فالنتينو" وارفقها بتعليق قال فيه : "البقاء لله الفنان الكبير هادي الجيار.. خالص العزاء للأسرة الكريمة".
يذكر ان مسلسل "فالنتينو" كان آخر أعمال هادي الجيار بمشاركة الفنان الكبير عادل إمام الذي عُرض في دراما رمضان الماضي.
المصدر : لها