كورونا تمنع عادل إمام من وداع صديقه هادي الجيار

الوكيل الإخباري _ نعى الفنان عادل إمام عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" صديقه الفنان هادي الجيار الذي وافته المنية اثر اصابته بفيروس كورونا .

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وقد اعرب عن حزنه الشديد لانه لم يستطع توديعه بسبب ظروف فيروس كورونا

حيث انه نشر صورة له جمعته بالراحل من كواليس مسلسل "فالنتينو" وارفقها بتعليق قال فيه : "البقاء لله الفنان الكبير هادي الجيار.. ‎خالص العزاء للأسرة الكريمة".

يذكر ان مسلسل "فالنتينو" كان آخر أعمال هادي الجيار بمشاركة الفنان الكبير عادل إمام الذي عُرض في دراما رمضان الماضي.



المصدر : لها



