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الثلاثاء، 08-02-2022 01:15 م

لطفي لبيب ينتقد نجوم مسرح مصر

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الوكيل الإخباري - هاجم الفنان الكبير لطفي لبيب في تصريحات صحافية نجوم "مسرح مصر"، مؤكداً أنه ضد تقديم أعمال فنية تتضمن ألفاظاً خادشة للحياء، بهدف الترفيه عن الجمهور وإضحاكه، مشيراً إلى أن ما يفعله "مسرح مصر" يشبه "المحبظاتية"، وهي الفرق التي كانت تعمل في السنوات الماضية.

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وقال لبيب: "كان عندنا كتّاب مسرح كتير وكبار جداً، لكن حالياً مفيش مسرح، وفرقة مسرح مصر ده مش مسرح مصر، المسرح له تاريخ".

 

وأضاف: "هذه الفرقة تشبه نوع زمان كان في المسرح اسمه المحبظاتية، بيضحكوا الناس ويختلطوا بالجمهور، والمسائل دي انتهت من زمان، النهاردة الضحك الراقي يكون من خلال موقف وموش لفظ... الفن يعطي درجة من درجات الوعي، وحالياً بتنا في الفن متراجعين شوية، فالشعب المصري حصلت له مرحلة من مراحل التسطيح، وأعتقد إن دا بشع".

 

لها

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