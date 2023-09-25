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الإثنين، 25-09-2023 03:54 م

لطيفة تكشف انتهاءها من تحضير ألبوم مع زياد الرحباني

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الوكيل الإخباري- كشفت الفنانة التونسية لطيفة انتهاء التحضير لألبوم غنائي بالتعاون مع اللبناني زياد الرحباني.

وأشارت لطيفة، في مقابلة صحافية إلى أن التعاون مع الرحباني ليس مجرد أغان منفصلة، بل ألبوم متكامل "وسيكون مليئاً بالمفاجآت التي لن تكشف إلا وقت طرحه".

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وتابعت "هذه التجربة ليست الأولى التي تجمعني بزياد الرحباني، قدمنا من قبل واحداً من أهم ألبوماتي الغنائية، وأتمنى أن يتفوق ألبومي الجديد معه كل الألبومات السابقة".

وعن "لطيفة 2023"، أوضحت أن أغاني هذا الألبوم ستطرح تباعاً "هو ليس ألبوماً مثلما كنا نطرح في الماضي" وفق لطيفة، مشيرة إلى طرح أغنية كل أسبوعين أو ثلاثة، وأنها بالمصرية.

 

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