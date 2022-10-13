لماذا تصدرت إلهام شاهين ترند غوغل؟

الوكيل الإخباري - تصدرت الفنانة إلهام شاهين محرك البحث الشهير "غوغل" بأكثر من ألفي عملية بحث خلال الساعات القليلة الماضية .

اضافة اعلان

وذلك بعدما أدلت بعدة تصريحات خاصة بمسلسلها الأخير “طلوع الروح”وخاصةً أيضًا بأعمالها التي لم ترى النور ولم تغفل عن ذكر دورها في مهرجان الأمل السينمائي التي شاركت فيه مؤخرًا كعضوة في لجنة التحكيم وعن رأيها في شركة المتحدة للإنتاج الإعلامي.





يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تتصدر فيها الترند بل دائمًا ما تتربع على عرش الترند بكل سهولة بمجرد أن تتفوه بتصريح واحد.

الفجر

اظهار أخبار متعلقة

