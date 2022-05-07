ليلى علوي تعبر عن إعجابها بمسلسل بطلوع الروح

الوكيل الإخباري - أشادت الفنانة المصرية ليلى علوي بمسلسل “بطلوع الروح”، الذي عرض في الموسم الرمضاني، ووصفت هذا المسلسل بالعمل المتكامل، وعبّرت عن سعادتها بالإخراج، والتصوير، والموسيقى.

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كما قامت بتهنئة زملائها الفنانين الذين قدموا الشخصيات ببراعة كبيرة، وخاصةً صديقتها إلهام شاهين التي قالت إنّها أدت دوراً جديداً ومختلفاً عن الأدوار التي قدمتها في مسيرتها الفنية.



كما عبّرت عن فخرها بالأداء الذي قدّمه الفنان أحمد السعدني، والفنانة منة شلبي، والفنان محمد حاتم الذي وصفته بالفنان الشاطر.



من جانبها ردّت إلهام شاهين على صديقتها ليلى علوي، ووصفتها بصاحبة أجمل وأطيب قلب.

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