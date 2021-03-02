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الثلاثاء، 02-03-2021 12:05 م

ليلى علوي تنتج فيلماً لدخول المهرجانات العالمية.. فيديو

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الوكيل الاخباري - كشفت الفنانة المصرية ليلى علوي، خلال لقائها مع الإعلامية مها الصغير في برنامج It’s Showtime ، أنها قررت إنتاج فيلم من نوعية "الميوزيكال" فكان فيلم "يا مهلبية يا"، مبررة ذلك بسبب غيرتها على الفيلم المصري، لأنه لا يدخل المهرجانات.

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وقالت إنها عاشقة للأفلام "الميوزيكال" سواء الأجنبية أو المصرية وحتى الهندية، ولهذا كانت سعيدة جدا عندما جاءتها الفرصة في فيلم "سمع هس" مع الراحل ممدوح عبد العليم، ومن إخراج شريف عرفة، وتأليف ماهر عواد.


وأضافت: "حسيت إني جاتلي فرصة العمر، وهاعمل حاجة ما قدمتهاش قبل كده، وحاجة بحبها، مع مخرج واثقة فيه جداً، ومسلماه نفسي جدا".

 

وعن سبب دخولها مجال الإنتاج، قالت: "وقتها كنت باروح مهرجان (كان) كتير، ومتأثرة جداً بالسينما والأفلام، وغيرانة على الفيلم المصري، فحبيت أعمل فيلم عشان أوديه المهرجان."


يذكر أنه تم اختيار الفنانة ليلى علوي لتكون رئيسة لجنة تحكيم الأفلام الروائية في مهرجان البحرين السينمائي الدولي.

 


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