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الأحد، 06-03-2022 12:05 م

مأساة في مصر.. وفاة مفاجئة لفنان شاب - صورة

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الوكيل الإخباري - غيّب الموت، مساء السبت، المذيع والفنان المصري الشاب إياد داود عن عمر ناهز 39 عاما.

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وتعرض الفنان الشاب لوعكة صحية مفاجئة نقل على إثرها إلى المستشفى ولكنه لفظ أنفاسه الأخيرة مساء أمس.


ومن المقرر أن تؤدي صلاة الجنازة على جثمان الفنان الشاب بعد ظهر اليوم الأحد, في مسجد مصطفى محمود بمنطقة المهندسين بالجيزة جنوب القاهرة، على أن يشيّع الجثمان لمثواه الأخير بمقابر العائلة.

 

وسبب رحيل الفنان الشاب صدمة لمحبيه، خاصة أن وفاته جاءت بعد 5 سنوات من الرحيل المفاجئ لزميله عمرو سمير الذي كان رفيقه في بداية مشواره الإعلامي.

 




صوت بيروت انترناشونال 

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