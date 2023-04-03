ماجد المصري يوضح سبب إختياره لأدوار الشر.. وتتجربته مع ياسمين والعوضي

الوكيل الإخباري - عبر النجم ماجد المصري عن حماسه في تجسيد أدوار الشر بأعماله الفنية لأنها تكون مميزة بالنسبة للممثل، إضافة إلى تفاصيلها كثيرة وجيدة، فضلاً عن أنها تستفز المشاهد.

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وأكد خلال لقائه ببرنامج "صباح جديد" أن "أدوار الشر تشكل تحدياً كبيراً لي وتدفعني لتقديم شكل مختلف وعكس شخصيتي"، مشيراً إلى أنه يركز في عمله فقط، ولا ينظر لأي شيء آخر، "الورق اتحسم وانت بتصور، ركز في ورقك، لأن التركيز هو اللي هيجيب شغل كويس".



وتحدث النجم المصري عن كواليس التعاون مع الفنانة ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي، في مسلسل "ضرب نار" الذي يعرض حالياً ضمن مسلسلات رمضان، قائلاً: "إحنا نعرف بعض من زمان جداً، وياسمين نجمة كبيرة وأختي، والعوضي أخويا وحبيبي، وإحنا كلنا خايفين على بعض وبنساعد بعض، والعمل هيكون مشرّف لينا كلنا".



وأضاف: "ورق الأستاذ ناصر عبدالرحمن شيق جداً"، لافتاً إلى أن شخصية "زيدان" من الشخصيات المحيرة جداً للمشاهد، وكذلك للممثل، "وهي قريبة من الشخصيات التي أحبها ولكن جديدة بالنسبة لي".



ولفت إلى أن "شخصية زيدان في المسلسل لا تسير على وتيرة واحدة، وهذا ما أغراه لتقديم الدور، خاصة أنها شخصية متقلبة المزاج".



يذكر أن مسلسل "ضرب نار" من تأليف ناصر عبدالرحمن، وإخراج مصطفى فكري، وإنتاج شركة "سينرجي"، ويشارك في بطولته بجانب النجمة ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي، كل من ماجد المصري، هدى الإتربي، سهير المرشدي، دنيا المصري، إسراء رخا، أحمد غزي، إيمان السيد، بدرية طلبة، أحمد عبدالله، تيسير عبدالعزيز، تامر مجدي، وآخرين.





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