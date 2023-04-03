الإثنين 03-04-2023
الوكيل الاخباري

استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال قرب حاجز الجلمة بجنين

الأوقاف تعلن توزيع كوبونات مشتريات ومساعدات نقدية بقيمة 100 دينار

التربية: انتهاء التسجيل لامتحان التوجيهي غدا

وزير الخارجية: اجتماع العقبة كان منتجا سياسيا كسر الجمود

تعليمات جديدة حول منح بطاقة المستثمر

4 إصابات بتدهور مركبة واصطدامها بعامود في المفرق

الدفاع الروسية: مقتل 465 جنديا أوكرانيا خلال الـ 24 ساعة الماضية

المستقلة للانتخاب: 20 نيسان آخر موعد لتقديم أوراق الأحزاب الراغبة بتوفيق أوضاعها

الناتو: فنلندا تنضم رسميا إلى الحلف غدا الثلاثاء

ضبط حفر بئر مخالفة بالجفر واعتداءات كبيرة على المياه في جنوب عمان - صور

الإثنين، 03-04-2023 03:23 م

ماجد المصري يوضح سبب إختياره لأدوار الشر.. وتتجربته مع ياسمين والعوضي

download (1)


الوكيل الإخباري - عبر النجم ماجد المصري عن حماسه في تجسيد أدوار الشر بأعماله الفنية لأنها تكون مميزة بالنسبة للممثل، إضافة إلى تفاصيلها كثيرة وجيدة، فضلاً عن أنها تستفز المشاهد.

اضافة اعلان


وأكد خلال لقائه ببرنامج "صباح جديد" أن "أدوار الشر تشكل تحدياً كبيراً لي وتدفعني لتقديم شكل مختلف وعكس شخصيتي"، مشيراً إلى أنه يركز في عمله فقط، ولا ينظر لأي شيء آخر، "الورق اتحسم وانت بتصور، ركز في ورقك، لأن التركيز هو اللي هيجيب شغل كويس".


وتحدث النجم المصري عن كواليس التعاون مع الفنانة ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي، في مسلسل "ضرب نار" الذي يعرض حالياً ضمن مسلسلات رمضان، قائلاً: "إحنا نعرف بعض من زمان جداً، وياسمين نجمة كبيرة وأختي، والعوضي أخويا وحبيبي، وإحنا كلنا خايفين على بعض وبنساعد بعض، والعمل هيكون مشرّف لينا كلنا".


وأضاف: "ورق الأستاذ ناصر عبدالرحمن شيق جداً"، لافتاً إلى أن شخصية "زيدان" من الشخصيات المحيرة جداً للمشاهد، وكذلك للممثل، "وهي قريبة من الشخصيات التي أحبها ولكن جديدة بالنسبة لي".


ولفت إلى أن "شخصية زيدان في المسلسل لا تسير على وتيرة واحدة، وهذا ما أغراه لتقديم الدور، خاصة أنها شخصية متقلبة المزاج".


يذكر أن مسلسل "ضرب نار" من تأليف ناصر عبدالرحمن، وإخراج مصطفى فكري، وإنتاج شركة "سينرجي"، ويشارك في بطولته بجانب النجمة ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي، كل من ماجد المصري، هدى الإتربي، سهير المرشدي، دنيا المصري، إسراء رخا، أحمد غزي، إيمان السيد، بدرية طلبة، أحمد عبدالله، تيسير عبدالعزيز، تامر مجدي، وآخرين.

لها

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
2222

أحمد السقا يشوّق الجمهور ببرومو مسلسله الرمضاني

270746022_10159183963384934_3467796145412394357_n

ايمن زيدان عن شقيقه الراحل : لم يكن يعاني من أي مرض قبل وفاته -فيديو

4813331

في أول ظهور له بعد وفاة ابنه .. جورج وسوف يحسم الجدل حول اعتزاله للغناء

mhiHC

الفنان فايز قزق يعلق على شخصية "مأمون بيك" في باب الحارة

WhatsApp Image 2023-04-03 at 09.20.47

الحالة الصحية لمحمد فؤاد ومصطفى كامل بعد مقلب رامز جلال

9999194436

فنان عربي يحرق نفسه على باب وزارة الثقافة في بلاده - صورة

أخبار متعلقة
blob_948019_large

صور لياسمين صبري تثير الشكوك حول خضوعها لعمليات تجميل

2022-637802783737360426-736

فيديو - محمد رمضان يعتذر لجمهوره

1548249_0

فيديو من كواليس تصوير فيلم محمد رمضان

11111111111111

"اتبهدلت واتعورت".. نسرين أمين تكشف كواليس مقلب رامز جلال في رمضان المقبل-فيديو