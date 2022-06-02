ماذا عملت الفنانة فرح بسيسو فترة الانقطاع عن التمثيل ؟

الوكيل الإخباري-كشفت الممثلة السورية فرح بسيسو عن عملها خلال فترة انقطاعها عن التمثيل، مشيرة إلى أنها كانت تعمل كسكرتيرة في مكتب أحد المحامين في أميركا.

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وأوضحت بسيسو في لقائها مع قناة "سكاي نيوز عربية" أن سبب ابتعادها عن التمثيل هو اتجاهها لتكوين عائلة، مؤكدة أنها كانت تهتم بأدق التفاصيل في حياة أولادها وتؤدي واجبها كأم.



وأشارت فرح بسيسو إلى أنها تحضر لمسلسل قصير مؤلف من 8 حلقات، تدور أحداثه حول عائلة فلسطينية مهجرة تعيش في "تكساس" ضمن إطار درامي شيق.







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