ما حقيقة مشاركة الفنان منذر رياحنة في الجزء الثاني من "جعفر العمدة"؟

الوكيل الإخباري- حل الممثل منذر رياحنة ضيفاً على برنامج "الراديو بيضحك" من تقديم فاطمة مصطفى عبر إذاعة "الراديو 9090"، متحدثاً عما إذا كان سيشارك في الجزء الثاني من مسلسل "جعفر العمدة" الذي تم الإعلان عن تقديمه في رمضان 2024.



وخلال لقائه قال: "قابلت أستاذ محمد سامي واتكلمنا في حاجات كتير، لكن متكلمناش عن الجزء الثاني، أظن أني موجود والورق هو اللي بيحكم، والقرار للمخرج محمد سامي يكون أخد وقته في كتابة الجزء الثاني".



وأكمل رياحنة حديثه متطرقاً لمشاركته في الجزء الأول من مسلسل "جعفر العمدة" معلقاً "بمجرد اتصال محمد سامي وعرضه علي للمشروع، وافقت لثقتي فيه من خلال أعماله الناجحة دائماً".

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يذكر أن الجزء الأول من مسلسل "جعفر العمدة" تمحورت أحداثه حول "جعفر" رجل من حي السيدة زينب، متزوج من أكثر من سيدة، ويعاني من ألم شديد بسبب اختطاف ابنه منذ 20 عاماً، مواصلاً رحلة بحث عن ابنه للتأكد من وجوده على قيد الحياة.