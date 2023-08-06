الأحد 06-08-2023
الوكيل الاخباري

الملك يزور منزل الباشا الطبيب رامي فراج معزياً بوالدته

إغلاق محل معجنات وتوجيه 12 إنذارا لمنشآت في إربد

حجاوي: عدم تطبيق قانون الصحة العامة أدى لزيادة نسبة التدخين

تنويه هام من التربية بشأن نتائج التوجيهي

3454 متقدماً للمشاركة ببرنامج تدريب الباحثين عن عمل بالقطاع السياحي

وظائف شاغرة بعقود شاملة في المركز الوطني للأمن السيبراني - تفاصيل

شركس: 1.7 مليار دينار قروض وتسهيلات اضافية قدمتها البنوك في الأردن خلال 6 أشهر

الشوبكي : توجيهات من جلالة الملك لدعم المتقاعدين العسكريين

لجنة مشتركة في مجلس الأعيان تقر معدّل قانون السير

الطاقة للمواطنين: خفض استهلاك الكهرباء بنسبة 25% شهرياً بهذه الطريقة

الأحد، 06-08-2023 03:11 م

ما حقيقة مشاركة الفنان منذر رياحنة في الجزء الثاني من "جعفر العمدة"؟

360673_3_1678905133


الوكيل الإخباري- حل الممثل منذر رياحنة ضيفاً على برنامج "الراديو بيضحك" من تقديم فاطمة مصطفى عبر إذاعة "الراديو 9090"، متحدثاً عما إذا كان سيشارك  في الجزء الثاني من مسلسل "جعفر العمدة" الذي تم الإعلان عن تقديمه في رمضان 2024.

وخلال لقائه قال: "قابلت أستاذ محمد سامي واتكلمنا في حاجات كتير، لكن متكلمناش عن الجزء الثاني، أظن أني موجود والورق هو اللي بيحكم، والقرار للمخرج محمد سامي يكون أخد وقته في كتابة الجزء الثاني".

وأكمل رياحنة حديثه متطرقاً  لمشاركته في الجزء الأول من مسلسل "جعفر العمدة" معلقاً "بمجرد اتصال محمد سامي وعرضه علي للمشروع، وافقت لثقتي فيه من خلال أعماله الناجحة دائماً".

اضافة اعلان


يذكر أن الجزء الأول من مسلسل "جعفر العمدة" تمحورت أحداثه حول "جعفر" رجل من حي السيدة زينب، متزوج من أكثر من سيدة، ويعاني من ألم شديد بسبب اختطاف ابنه منذ 20 عاماً، مواصلاً رحلة بحث عن ابنه للتأكد من وجوده على قيد الحياة. 

 

 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
11111111111

التعليق الأول من شمس البارودي بعد وفاة نجلها .. كلمات تدمي القلوب

image

فيديو - وائل كفوري للشعب الأردني : شكراً

201904080127342734

أنغام تكشف سبب تسميتها "صوت مصر"

452266_0

بالزي الخليجي .. اطلالة مختلفة لأحمد سعد بكليب أغنيته الجديدة -صورة

8259555_1530875069

فيديو- مكالمة خاطئة من كريستيانو رونالدو تحدث جدلا

saad-lmjarad-4

"نور الصبح" .. جديد الفنان سعد لمجرد

أخبار متعلقة
19204

هل سيشارك يحيى الفخراني بدراما رمضان المقبل ؟

561411

مختلف تماماً .. المخرج يكشف تفاصيل الجزء الثاني من جعفر العمدة

2023720115643925GG

قصي خولي يكشف عن مسلسله الجديد في رمضان 2024

zBy6c

فنانة مصرية تكشف سراً صادماً عن مسلسل "جعفر العمدة"