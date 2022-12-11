الأحد 11-12-2022
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الأحد، 11-12-2022 11:53 ص

ما سبب تواجد النجمة المصرية سهير رمزي في المستشفى ؟

DH


الوكيل الإخباري-تصور الممثلة المصرية سهير رمزي مشاهدها في مسلسل "أم البنات" الذي انطلق تصويره الثلاثاء الماضي، وسيتم عرضه خلال الفترة المقبلة.

وتجسد سهير رمزي في العمل دور أم لـ 5 بنات، ولكل بنت حكاية، وخلال أحداث المسلسل تصاب رمزي بوعكة صحية تدخلها المستشفى بعد معرفتها أن ابنتها التي تجسد دورها الممثلة سارة سلامة على علاقة بشاب فتصاب بالشلل.

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"أم البنات" بطولة سهير رمزي، فريال يوسف، ناصر سيف، منة عرفة، هايدي رفعت، هاجر الشرنوبي، سامية الطرابلسي، محمد مهران، سميرة صدقي، مادلين طبر أيمن عزب، محمد عبد الجواد وعدد آخر من الفنانين، والعمل فكرة وإخراج عبد العزيز حشاد، وسيناريو وحوار أحمد صبحي ورامي عاطف وعمرو هاني.

 

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