حسن الرداد يكشف قصة مسلسله في رمضان 2023

الوكيل الإخباري-كشف الفنان حسن الرداد أحداث مسلسله، المقرر عرضه في السباق الرمضاني 2023، وذلك بعد نجاحه في موسم رمضان 2022 بمسلسل بابلو.

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وقال حسن الرداد، خلال حواره مع et بالعربي: مسلسلي في رمضان 2023 أحداثه تدور في إطار دراما اجتماعية مشوقه، ولدي فيلمين كوميدي هبدأ تصوير واحد قريبًا.



شارك حسن الرداد في السباق الرمضاني 2022 بمسلسل بابلو، وكان عن تاجر المخدرات بابلو إسكوبار، وهو من بطولة أروى جودة، مصطفى فهمي، سلوى عثمان، نجلاء بدر، وعدد آخر من الفنانين، والمسلسل كان من تأليف حسن دهشان وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي، وتدور أحداثه في إطار تشويقي اجتماعي.

وحقق فيلم تحت تهديد السلاح نجاحًا كبيرًا، وضم عددًا كبيرًا من النجوم أبرزهم، مي عمر، شيرين رضا، عباس أبو الحسن، عمرو عبد الجليل، بيومي فؤاد، أحمد بدير، وعددًا آخر من الفنانين، وهو من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي، والفيلم مأخوذ من قصة حقيقية وتدور أحداثه في إطار تشويقي درامي.





القاهرة24

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