مجدداً .. سعد رمضان يثير الجدل وهذا ما أوضحه - فيديو

الوكيل الإخباري - بعد ظهوره بوشم كبير على ذراعه وغضب متابعيه من ذلك، قرر النجم اللبناني سعد رمضان توضيح الأمر من خلال مقطع فيديو نشره عبر تطبيق "تيك توك"، وظهر فيه وهو يحمل صورة لوشم كبير وسرعان ما وضعها مباشرة على يده في حركة سريعة ليظهر بعدها الوشم وهو يزيّن كامل ذراعه.

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وأعلن سعد من خلال التعليق تراجعه عن قرار وضع أي وشم في المستقبل، بعد الانتقادات التي طاولته والتعليقات الرافضة لذلك، على الصورة التي نشرها وعلى يده وشم كبير.



وعلّق سعد على المقطع بطرافة قائلاً: "إذا كنت مفكّر أعمل تاتو من ورا تعليقاتكن غيّرت رأيي. رأيكن بحترمه وبيهمني كتير بحبكن".

المصدر - لبنان 24