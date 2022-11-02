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الأربعاء، 02-11-2022 02:02 م

محبو كانيي ويست يطالبون بالتبرع له... لهذا السبب

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الوكيل الإخباري - لدى الفنان كانيي ويست أشخاص يحاولون مساعدته على استعادة مكانة الملياردير من خلال التمويل الجماعي، لكن كارهيه استجابوا بنفس القدر من الشغف.

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وظهرت صفحات عدة من GoFundMe، وهي منصة تمويل جماعي هادفة للربح تتيح للأشخاص جمع الأموال للأحداث التي تتراوح بين أحداث الحياة، بهدف جعل كاني مليارديرًا مرة أخرى، ونفذ هذه الخطوة أشخاص شعروا أنه قد تعرض للإساءة وسط معاداة السامية.

 

لا يبدو أن أيًا من تلك الحملات كانت ناجحة، ورد أنها لم تجني سوى بضعة دولارات قبل إزالتها تمامًا.

 

وردًا على هذا الهراء لقد احتشد كارهيه صفحاتهم الخاصة بهم الذين يحاولون على منعهم من الوصول إلى هدفهم، إذ أعدوا صفحاتهم الخاصة للسخرية منه.


وتم توقيف هذه الصفحات بسرعة فائقة، إذ يجب استخدام الأموال على GoFundMe للغرض المفصل في صفحة جمع التبرعات، ولأن كانيي لم يكن مستفيدًا رسميًا، فقد تم سحب الصفحة، ولم يقم أي منهم بجمع أكثر من 25 دولارًا، وكانت الغالبية في نطاق 5 - 6 دولارات.

 

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