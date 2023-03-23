الخميس 23-03-2023
الوكيل الاخباري

مع بداية شهر رمضان.. إليكم هذه النصائح الصحية

الملك يتبادل التهاني بالشهر الفضيل مع رئيس كازاخستان ورئيس وزراء العراق

صندوق الحج يعلن أسماء حجاج 2023 - رابط

قرار قضائي بتضمين مدير مستشفى مليون دينار لهدره المال العام

نقيب المواد الغذائية: حركة نشطة وقوية في الأسواق منذ صباح اليوم

البنك المركزي الأردني يرفع أسعار الفائدة 25 نقطة أساس

ميشوستين: روسيا والصين ستقران قريبا "خطة 2030"

الشواربة: توجه لإنشاء مواقف مدفوعة ومنع الوقوف العشوائي في عمّان

نحو مليون طن كميات الطعام المهدرة في الأردن سنوياً

الاحتلال يعتقل 11 فلسطينيا بالضفة الغربية

الخميس، 23-03-2023 02:59 م

محمد إمام يقدم "شمس الزناتي" مع ياسمين صبري

محمد-إمام


الوكيل الإخباري- قرر الفنان المصري محمد إمام، إعادة تقديم فيلم «شمس الزناتي»، الذي قدمه والده الفنان عادل إمام قبل 32 عاماً، وفقاً لما كشف عنه مخرج العمل أحمد خالد موسى.

سيبدأ تصوير الفيلم بعد انتهاء شهر رمضان، وتشارك «إمام» بالبطولة النسائية ياسمين صبري في دور «حنة»، الذي قدمته من قبل الفنانة سوسن بدر.

وقال المخرج موسى، إن «تقديم (شمس الزناتي) من جديد هو فكرة محمد إمام، ويتم الآن ترشيح باقي فريق العمل، وهذه مغامرة تستحق العمل بجد، لإثبات النجاح السابق نفسه».

اضافة اعلان

عكاظ

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
fdc16e7f-0122-4090-958a-b7105a211f6b

ماذا قال بيومي فؤاد عن مسلسل «الكبير أوي»؟

317222_60_1639473853

أنباء عن تدهور صحة أيمن زيدان

c80d17cf-0c91-43e1-8458-ce302124f521

وفاة الإذاعية المصرية "أبلة فضيلة".. وهذه أبرز محطاتها

image

عادل امام يهنئ بقدوم رمضان -صورة

elaosboa61740

تعرف إلى موعد عرض برنامج رامز جلال في رمضان

medium_2023-03-22-6aa91f6b3c

تامر حسني بتخذ قراراً مفاجئاً مع بداية شهر رمضان

أخبار متعلقة
cf790fdaf957f28335e6bf8c58f1d856

آخر ظهور لمحمد رمضان يثير جدلاً واسعاً .. شاهد

daa154d5-5d00-490d-95a3-f05945906da6

تفاصيل فيلم "هارلي" لمحمد رمضان وموعد عرضه