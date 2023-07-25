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الثلاثاء، 25-07-2023 02:27 م

محمد إمام يكشف كواليس فيلمه" أبو نسب"

محمد إمام888


الوكيل الإخباري- انتهى الفنان محمد إمام من تصوير فيلمه الجديد "أبو نسب"، الذي من المقرر عرضه خلال صيف 2023 في مصر وعدد من الدول العربية .

ونشر إمام صورة من كواليس الفيلم، وظهر عليه علامات التعب والإجهاد، وعلق عليها قائلاً: "الحمد لله فركش فيلم أبو نسب، وده شكلي بعد ما خلصت تصوير الفيلم".

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أضاف :"لسه ماقررتش ميعاد نزوله .. بس تقريباً دة أحلى فيلم عملته لحد دلوقتي، عندي كلام كتير عاوز اقوله على طاقم العمل .. بس انام شوية و اصحى نشوف الموضوع دة" .

 

تدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول شخصية طبيب، يدخل في العديد من الصراعات بسبب أزمة النسب، والمشاكل التي تحدث بين العائلات بسبب هذا الأمر، ويجمع الفيلم بين ياسمين صبري ومحمد إمام للمرة الثالثة في السينما.


كما يشارك في البطولة ماجد الكدواني، الفيلم سيناريو وحوار أيمن وتار، إخراج رامي إمام.


 

لها


 




 

 


 

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