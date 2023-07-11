الطفل عمر شريف يكشف كواليس دوره في مسلسل "تحت الوصاية "

الوكيل الإخباري- كشف الفنان الصاعد عمر شريف كواليس مشاركته في مسلسل تحت الوصاية، الذي جسد خلاله دور ياسين في موسم مسلسلات رمضان الماضي أمام منى زكي.

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قال عمر شريف في تصريحات تلفزيونية: 'فى البداية عملت تجربة أداء عشان أشارك فى المسلسل ونجحت فى المقابلة وشاركت'.



وتابع: 'كنت بقول للفنانة منى زكي، يا أستاذة منى، وكنت متوتر فى أول لقاء معها، لكن عزومتها ليا فى مكتبها كسرت حاجز الخوف والقلق'.



وتابع عمر شريف: 'اتعلمت من منى زكي حاجات قبل التصوير، وكنا بنتصرف في الحقيقة زي المسلسل بالظبط، واتعلمت في الكواليس ازاي اعمل الرضعة لأختي فى المسلسل، وحبيت الإختراعات زي خلاط بماتور لعبة'.



صدى البلد