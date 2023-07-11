الطفل عمر شريف يكشف كواليس دوره في مسلسل "تحت الوصاية "

الوكيل الإخباري- كشف الفنان الصاعد عمر شريف كواليس مشاركته في مسلسل تحت الوصاية، الذي جسد خلاله دور ياسين في موسم مسلسلات رمضان الماضي أمام منى زكي.
قال عمر شريف في تصريحات تلفزيونية: 'فى البداية عملت تجربة أداء عشان أشارك فى المسلسل ونجحت فى المقابلة وشاركت'.
وتابع: 'كنت بقول للفنانة منى زكي، يا أستاذة منى، وكنت متوتر فى أول لقاء معها، لكن عزومتها ليا فى مكتبها كسرت حاجز الخوف والقلق'.
وتابع عمر شريف: 'اتعلمت من منى زكي حاجات قبل التصوير، وكنا بنتصرف في الحقيقة زي المسلسل بالظبط، واتعلمت في الكواليس ازاي اعمل الرضعة لأختي فى المسلسل، وحبيت الإختراعات زي خلاط بماتور لعبة'.