محمد إمام مهدّد بعدم خوض دراما رمضان المقبل لهذا السبب !

الوكيل الإخباري- واجه الفنان محمد إمام أزمة جديدة تهدّد بمنعه من المشاركة في دراما رمضان المقبل، وذلك بعد اعتذار السيناريست محمد صلاح العزب عن عدم كتابة المسلسل المفترض أن يخوض به إمام السباق الرمضاني المقبل.

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وكشف العزب اعتذاره عن عدم كتابة المسلسل من خلال منشور عبر حسابه الرسمي في "فيسبوك"، قال فيه: "مساء الخير... أنا اعتذرت لشركة سينرجي عن عدم كتابة مسلسل نجمنا المحبوب محمد إمام لموسم رمضان 2024، وبتمنالهم كل النجاح والتوفيق ويعملوا مسلسل جامد يكسّر الدنيا".



من ناحية أخرى، كان محمد إمام قد روَّج لفيلمه الجديد "أبو نسب" من خلال صورة مفاجئة نشرها عبر حسابه الخاص في "إنستغرام" وظهر فيها بملامح غير واضحة، وكذلك لم تتضح ملامح الفنانة ياسمين صبري التي تشاركه البطولة، في حين صوّر الفنان ماجد الكدواني من الخلف... وعلّق إمام على الصورة قائلاً: "انتظروا لقاء السحاب في فيلم "أبو نسب"، صيف 2023 إن شاء الله في جميع السينمات".



لها