الإثنين 17-07-2023
الوكيل الاخباري

مدير الأمن العام يلتقي مدير الدفاع المدني الفلسطيني

العمل: 373 ألف تصريح عمل صدرت للعمالة السورية منذ 2016

وزارة الداخلية في بريدنيستروفيه تعلن عن مقتل زعيم المعارضة

مذكرة من البنك المركزي لجميع البنوك في الأردن

تطوير المناهج ينشر رابط لمنهاج اللغة العربية المطورة لـ 4 صفوف

الدفاع الروسية: مقتل نحو 700 جندي أوكراني خلال يوم

اليرموك تعلن حاجتها إلى تعيين أعضاء هيئة تدريس

الأردن يعزي مصر بضحايا انهيار مبنى سكني في القاهرة

بيان من ديوان الخدمة بشأن تعيين متقدمين لوظائف الفئة الثالثة

مناشدة عاجلة للتبرع بالدم لشقيقتين في إربد

الإثنين، 17-07-2023 11:38 ص

محمد إمام مهدّد بعدم خوض دراما رمضان المقبل لهذا السبب !

2_146809_original


الوكيل الإخباري- واجه الفنان محمد إمام أزمة جديدة تهدّد بمنعه من المشاركة في دراما رمضان المقبل، وذلك بعد اعتذار السيناريست محمد صلاح العزب عن عدم كتابة المسلسل المفترض أن يخوض به إمام السباق الرمضاني المقبل.

اضافة اعلان


وكشف العزب اعتذاره عن عدم كتابة المسلسل من خلال منشور عبر حسابه الرسمي في "فيسبوك"، قال فيه: "مساء الخير... أنا اعتذرت لشركة سينرجي عن عدم كتابة مسلسل نجمنا المحبوب محمد إمام لموسم رمضان 2024، وبتمنالهم كل النجاح والتوفيق ويعملوا مسلسل جامد يكسّر الدنيا".


من ناحية أخرى، كان محمد إمام قد روَّج لفيلمه الجديد "أبو نسب" من خلال صورة مفاجئة نشرها عبر حسابه الخاص في "إنستغرام" وظهر فيها بملامح غير واضحة، وكذلك لم تتضح ملامح الفنانة ياسمين صبري التي تشاركه البطولة، في حين صوّر الفنان ماجد الكدواني من الخلف... وعلّق إمام على الصورة قائلاً: "انتظروا لقاء السحاب في فيلم "أبو نسب"، صيف 2023 إن شاء الله في جميع السينمات".

 

لها


 




 

 


 

إقرأ ايضا
الممثلة-المصرية-ياسمين-عبدالعزيز-696x464

الفنانة ياسمين عبدالعزيز تتصدر الترند .. اليك السبب

2023717122810432HJ

فيلم"المهمة المستحيلة" يتصدر شباك تذاكر السينما الأمريكية

imgid475232

ايمن رضا يهنئ ابنته بنجاحها بالثانوية العامة ويشارك النتيجة -صورة

0e35b7f9-5e35-492f-b7cf-cd60c531114c

محمد رمضان يتعاون مع فنان عالمي بأغنية جديدة

elaosboa04728

هاني شاكر يعلّق على خلافات المطربين

_117546944_1b14d791-66fe-4895-9cc6-b29c53497280

نتفليكس تطلق 5 مسلسلات جديدة في 2023

أخبار متعلقة
تحت-الوصاية-إلى-العالمية-بعد-إشادة-الجارديان-البريطانية-تحرك-برلماني

حقيقة انتاج جزء ثاني من مسلسل "تحت الوصاية"

sfsr_925432_original

محمد إمام يروج لفيلم "أبو نسب" بصورة مفاجئة