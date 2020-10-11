محمد رمضان يحتفل بطرح 30 أغنية في عامين

الوكيل الإخباري _ شارك الفنان محمد رمضان متابعيه عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "أنستغرام" صورة توضح ارقام مشاهدات اغانيه .

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حيث انه احتفل بمناسبة طرح اكثر من 30 أغنية له في عامين فقط محققا أرقام قياسية عبر قناته بيوتيوب.



وارفق الصورة بتعليق قال فيه : "ربنا يقدرني واعمل كل مايسعدكم الحمد لله عملنا في سنتين فقط ٣٠ أغنية دول ١٨ منهم .. اكتب إسم اكتر أغنية حبيتها #ثقة_في_الله_نجاح #محمد_رمضان".



المصدر : صدى البلد

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