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الأحد، 11-10-2020 12:32 م

محمد رمضان يحتفل بطرح 30 أغنية في عامين

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الوكيل الإخباري _ شارك الفنان محمد رمضان متابعيه عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "أنستغرام" صورة توضح ارقام مشاهدات اغانيه .

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حيث انه احتفل بمناسبة طرح اكثر من 30 أغنية له في عامين فقط محققا أرقام قياسية عبر قناته بيوتيوب. 

وارفق الصورة بتعليق قال فيه : "ربنا يقدرني واعمل كل مايسعدكم الحمد لله عملنا في سنتين فقط ٣٠ أغنية دول ١٨ منهم .. اكتب إسم اكتر أغنية حبيتها #ثقة_في_الله_نجاح #محمد_رمضان".

 

 

 

المصدر : صدى البلد 

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