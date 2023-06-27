أحمد عز يحتفل بالعيد بهذه الطريقة !

الوكيل الإخباري- قرر الفنان أحمد عز الاحتفال مع جمهوره بعيد الأضحى المبارك في مدينة أبها السعودية من خلال العرض المسرحي "هادي فالنتاين"، بعد النجاح الجماهيري الكبير الذي شهدته المسرحية أثناء عرضها في مدينتَي الرياض وجدّة.

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وكان عز قد حقق نجاحاً كبيراً بمسرحية "هادي فالنتاين" بعد عرضها في "موسم الرياض"، ليطالب الجمهور بإعادة العرض، ليعيد عرضها بالفعل على مسرح محمد العلي في جدّة، ومع مطالبات الجمهور بإعادة العرض للمرة الثالثة، قرر عز عرض المسرحية في عيد الأضحى بمدينة أبها، ليصبح بذلك أول فنان مصري يعرض مسرحيته في ثلاث مدن سعودية بناءً على طلب الجمهور.



لها