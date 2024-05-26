محمد عبده يفاجئ جمهوره بفيديو عن تطورات حالته الصحية

الوكيل الإخباري - فاجأ الفنان السعودي محمد عبده جمهوره بمقطع فيديو جديد ظهر فيه ليطمئن جمهوره الواسع عن حالته الصحية.



وفي مقطع فيديو مدته 33 ثانية، ظهر فنان العرب محمد عبده برفقة صديقه الشاعر السعودي صالح شادي.

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وبدأ شادي الفيديو بكلمة ترحيب بمحمد عبده، قائلاً: "سعدت الليلة بلقاء حبيبنا واستاذنا فنان العرب محمد عبده وأحب أن اطمئنكم بأنه بخير"



ليرد عليه فنان العرب قائلاً: "الليلة سعداء جداً بأبونواف وسهرته معانا، وأنا طيب بفضل الله".



مع الصديق الغالي الاستاذ

نسأل الله ان يتم عليه الصحة والعافية وان يمتعه بدوام السعادة والعمر المديد . "أنا طيب بفضل الله تعالى "مع الصديق الغالي الاستاذ #محمد_عبده في منزله ..ولقطة للذكرى. وحديث محبة وذكريات .. واحتفاء بمقدم حفيده السابع "عبدالمجيد " من ابنته ريم .نسأل الله ان يتم عليه الصحة والعافية وان يمتعه بدوام السعادة والعمر المديد . pic.twitter.com/czY5abLEJj May 23, 2024

وشارك صالح شادي الفيديو عبر حسابه على إكس، مع تعليق: "مع الصديق الغالي الأستاذ محمد عبده في منزله.. ولقطة للذكرى، وحديث محبة وذكريات.. واحتفاء بمقدم حفيده السابع "عبدالمجيد " من ابنته ريم .. نسأل الله أن يتم عليه الصحة والعافية وأن يمتعه بدوام السعادة والعمر المديد".

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