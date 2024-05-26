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الأحد، 26-05-2024 03:39 م

محمد عبده يفاجئ جمهوره بفيديو عن تطورات حالته الصحية

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الوكيل الإخباري - فاجأ الفنان السعودي محمد عبده جمهوره بمقطع فيديو جديد ظهر فيه ليطمئن جمهوره الواسع عن حالته الصحية.

وفي مقطع فيديو مدته 33 ثانية، ظهر فنان العرب محمد عبده برفقة صديقه الشاعر السعودي صالح شادي.

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وبدأ شادي الفيديو بكلمة ترحيب بمحمد عبده، قائلاً: "سعدت الليلة بلقاء حبيبنا واستاذنا فنان العرب محمد عبده وأحب أن اطمئنكم بأنه بخير"


ليرد عليه فنان العرب  قائلاً: "الليلة سعداء جداً بأبونواف وسهرته معانا، وأنا طيب بفضل الله".

 

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