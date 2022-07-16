محمد فؤاد ينهار بالبكاء على الهواء مباشرة - فيديو

الوكيل الإخباري-انهار الفنان محمد فؤاد باكياً عندما تذكر شقيقه الشهيد إبراهيم فؤاد الذي رحل في حرب وذلك في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامجه "الحكاية".



وقال فؤاد: "أخويا اللي تحت الكبير، توفى في 67، هو مرجعش، عيلة كاملة عايشة على أمل أنه في يوم من الأيام نعرفله تُربة، هنموت من الوجع، عايزين نشوف تُربته، أمنية حياتنا نزور قبر أخويا ونقرأ له الفاتحة، أبويا الحاج فؤاد الله يرحمه عانى جدا، كان أي خبر أن حد رجع من الأسر ولا حاجة يروح يدور وشقى ما بعده شقى، والله أصعب من خبر الشهيد أنه يبقى مفقود، كلمة مفقود دي متعبة، تعباني لغاية دلوقتي، وتعبان لتعب أبويا كمان، تعب الوالد والوالدة كان رهيب".

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