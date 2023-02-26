محمد فراج يكشف حقيقة خروجه من سباق دراما رمضان

الوكيل الإخباري- انتشرت خلال الساعات الماضية أخبار عن مغادرة الفنان محمد فراج، من الماراثون الرمضاني 2023، بمسلسله "بطن الحوت".



كشف مصدرلـ "لها" عن حقيقة خروجه من سباق رمضان الدرامي مؤكدًا أنها شائعات ليس لها أي أساس من الصحة، وقال: "هذا الكلام غير حقيقي، لا يوجد أي جديد حتى الآن يمكن أن يؤدي إلى تأجيل المسلسل ونحن مستمرون في التصوير بشكل طبيعي، وما قيل مجرد شائعات".



ويضم مسلسل "بطن الحوت" مجموعة كبيرة من أبرز الفنانين ومنهم، باسم سمرة، أسماء أبو اليزيد، يوسف عثمان، هاجر السراج، سماح أنور، عبدالعزيز مخيون، تامر حبيب، حسام الحسيني، حسن أبو الروس، وآية عبدالرازق، ويشارك فيه العديد من ضيوف الشرف منهم أمينة خليل، غادة عادل، بسمة، تامر حبيب، أحمد وفيق وآخرون، ومن تأليف وإخراج أحمد فوزي صالح.



وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي ويتناول عدة قضايا بشكل جديد إلى جانب تسليط الضوء على تجارة المخدرات، ويظهر محمد فراج بشخصية رجل يعمل في صناعة الفخار، يضطر للتعاون مع الجماعات السلفية.

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