"مش قادرين نصدق" .. نجوم الفن ينعون الفنان مصطفى درويش

الوكيل الإخباري- حرص عدد كبير من نجوم الفن، على نعي الفنان الراحل مصطفى درويش، الذي توفي منذ قليل عن عمر ناهز الـ 43 عامًا إثر سكتة قلبية حسبما أكد شقيقه.



ونستعرض في هذا التقرير نعي نجوم الفن على حساباتهم الشخصية المختلفة بمواقع التواصل الاجتماعي للفنان الراحل، ومن بينهم الفنان محمد هنيدي، ويسرا، وعمرو سلامة.



محمد هنيدي

ونعى الفنان محمد هنيدي، مصطفى درويش، وكتب عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك: البقاء لله.. ربنا يرحمه ويصبر أهله يا رب.

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يسرا

ونشرت الفنانة يسرا، صورة تجمعها بالراحل، عبر حسابها بموقع فيس بوك، وعلقت: صدمة كبيرة.. لا حول ولا قوة إلا بالله.. الله يرحمك يا مصطفى ويصبر أهلك.. كان من الممثلين المحبوبين اللي مفيش حد اختلف عليه.



عمرو سلامة

وكتب المخرج عمرو سلامة منشورا عبر حسابه الرسمي بموقع فيس بوك، نعى من خلاله مصطفى درويش، قائلا: خبر وفاة الممثل الصديق مصطفى درويش صادم ومفجع ومحزن، كل التعازي لأهله وأصدقائه وربنا يصبرهم على هول الصدمة.

ياسمين عبد العزيز

وحرصت الفنانة ياسمين عبد العزيز، على نعي مصطفى درويش، ونشرت صوره له عبر حسابها الرسمي بموقع انستجرام، وعلقت قائلة: لا حول ولا قوة إلا بالله البقاء لله وحده الله يرحمه.

تامر حسني

ودعا الفنان تامر حسني، للفنان مصطفى درويش، بأن يرحمه الله ويحسن إليه، من خلال ستوري نشرها عبر حسابه الرسمي بموقع انستجرام، وقال: البقاء لله نسألكم الدعاء والفاتحة على روح الفنان مصطفى درويش.. الله يرحمه ويحسن إليه ويرفع من قدره ويصبر أهله اللهم أمين، راح دار الحق والرحمة المطلقة، وساب دار الباطل والفناء والشقاء.





القاهرة24

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