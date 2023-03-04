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السبت، 04-03-2023 11:51 ص

مصدر يكشف سبب غياب وفاء عامر عن انتخابات نقابة الممثلين

وفاء_عامر


الوكيل الإخباري - أثار عدم حضور الفنانة وفاء عامر انتخابات نقابة المهن التمثيلية الجدل والتساؤلات عن سبب غيابها، حيث إنها المرة الأولى التي تغيب فيها عن انتخابات النقابة، حيث كانت حريصة دائماً على التواجد في كل الانتخابات السابقة.

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أكد مصدر لموقع "لها" أن سبب غياب وفاء عامر عن الانتخابات هو إصابتها بكسر في يدها، وهو ما منعها من الحضور.


يُذكر أن وفاء عامر تم تكريمها مؤخراً في الدورة الأولى لملتقى التميز والإبداع العربي، والذي يُقام برعاية اتحاد المنتجين العرب وجامعة الدول العربية، وبمشاركة وزارة الثقافة المصرية.

 


 




 

 


 

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