مصطفى شعبان يكشف حقيقة خلافه مع أحمد السقا

الوكيل الإخباري - أكد الممثل المصري مصطفى شعبان أنه لا يوجد خلاف بينه وبين زميله الممثل أحمد السقا، وقال: "يمكن أيام فيلم مافيا كان في حساسية شوية بيننا، وحصل تسخين بينّا من بعض الإعلاميين"، لافتاً إلى أن "الموضوع اتكشف بسهولة".

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وقال مصطفى شعبان عن فيلم "ترانيم إبليس" الذي كان من المقرر أن يجمعهما: "مشرع فيلم "ترانيم إبليس" كان قائم فعلاً، وحضرنا عليه، بس الفيلم اتعطل في الموافقات بتاعته، لأن في موافقات من جهات كثيرة".



كما أكد أن تعطل التصوير كان بسبب دخول أحمد السقا في تصوير فيلم "العنكبوت" وإنشغاله تماماً.

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