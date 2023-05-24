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الأربعاء، 24-05-2023 02:33 م

مصطفى قمر يحتفل بعيد زواجه بهذه الطريقة !

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الوكيل الإخباري- نشر الفنان مصطفى قمر عبر حسابه الخاص في "إنستغرام" مجموعة صور تجمعه بزوجته احتفل بها بعيد زواجه، ووجّه من خلالها رسالة رومانسية الى زوجته بهذه المناسبة.

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وكتب قمر معلّقاً على الصور: "الشرع محلل أربعة وانتي والله بالأربعة يعني مش ناقصني حاجة ربنا يخليكي ليا يا أطيب وأحن وأرق وأجمل زوجة. عيد زواج سعيد يا زوجتي الحبيبة"

يُذكر أن مصطفى قمر حرص على دعم نجله، الفنان الشاب تيام مصطفى قمر، من خلال حضور العرض الخاص لأحدث أعماله، فيلم "الصف الأخير" قبل أيام.
والفيلم من بطولة: بيومي فؤاد، ياسر الطوبجي، محمد عبد العظيم، أمجد عابد، والوجه الجديد نورا عبدالرحمن. قصة وسيناريو شريف محسن، مي زيادي، علاء حسن، وحوار علاء حسن، وإخراج شريف محسن.


من ناحية أخرى، يواصل الفنان مصطفى قمر التحضيرات الخاصة بفيلمه الجديد "أولاد حريم كريم"، حيث يأتي كجزء ثانٍ لفيلم "حريم كريم" بعد نجاح الجزء الأول الذي عُرض عام 2005.


وفيلم "أولاد حريم كريم" من بطولة: مصطفى قمر، بسمة، داليا البحيري، علا غانم، خالد سرحان، وتشارك في الجزء الثاني الفنانة بشرى ومعها النجم عمرو عبدالجليل، بالإضافة إلى النجوم الشباب: تيام مصطفى قمر، رنا رئيس، وهنا داود وعدد من الوجوه الجديدة، ووهو تأليف زينب عزيز واخراج علي إدريس.

 

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