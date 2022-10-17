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الإثنين، 17-10-2022 04:05 م

مصطفى كامل يفتح النارعلى هاني شاكر ومطربي المهرجانات

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الوكيل الإخباري - استدعاء هاني شاكر ووقف مطربي المهرجانات، أول قرار اتخذه مصطفى كامل بعد توليه رئاسة نقابة الموسيقين في مصر، ضمن مفاجآت مدوية أعلنها خلال مؤتمره الصحافي الأول بمقر نقابة المهن الموسيقية.

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وفتح مصطفى كامل النار على أعضاء في النقابة، إذ أمر بتجميد عضوية المايسترو أحمد رمضان، سكرتير عام النقابة، وزوجة سكرتير عام نقابة المهن الموسيقية، والمستشار القانوني لنقابة المهن الموسيقية، سعد المتولي وإحالتهم للتحقيق بتهم الفساد.

 

وفي المقابل، أعلن كامل زيادة معاشات أعضاء نقابة المهن الموسيقية، 10% بداية من 1 فبراير(شباط)، مع زيادة بدلات العلاج والأمراض المزمنة والعمليات الجراحية الخطرة.

 

أما بمطربي المهرجانات، فقرر مصطفى كامل، وقف عضويتهم مؤقتاً حتى التحقيق في عضوياتهم، وفتح تحقيقات في التهم الموجهة للمجلس بإعطائهم عضويات بطريقة غير قانونية.


وحضر عدد من مغني المهرجانات مؤتمر مصطفى كامل وأبرزهم حسن شاكوش الذي امتنع عن التعليق، فيما أوضح مدير أعمال حمو بيكا، أن المتهم بالفساد في نقابة المهن الموسيقية، طلب منه 3 ملايين جنيه، ليرفع عنه الإيقاف ويعطيه تصريحاً للحفلات.


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