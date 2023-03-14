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الثلاثاء، 14-03-2023 10:26 ص

مقدم حفل الأوسكار 2023 يستذكر بسخرية صفعة ويل سميث لـ كريس روك

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الوكيل الإخباري- استذكر مقدم حفل الاوسكار لهذا العام، الإعلامي جيمي كيميل، صفعة الممثل ويل سميث الشهيرة لزميله مقدم الحفل بنسخته الماضية كريس روك، بطريقة ساخرة.

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وفي التفاصيل، استهل كيميل تقديمه للحفل بالقول: "نحن نعلم أن هذه الليلة مميزة بالنسبة إليكم ونريدكم أن تستمتعوا بوقتكم.. نريدكم أن تشعروا بالأمان، والأهم من ذلك أنني أريد أن أشعر بالأمان، لذلك وضعنا سياسات صارمة، إذا ارتكب أي شخص في هذا المسرح عملاً من أعمال العنف، فسيحصل على جائزة أوسكار لأفضل ممثل وسيسمح له بإلقاء خطاب مدته 19 دقيقة"، وذلك بإشارة منه إلى الخطاب الذي ألقاه ويل سميث عقب فوزه بجائزة أوسكار العام الماضي عن دوره في فيلم "King Richard"، على رغم صفعه زميله كريس روك.


وتابع كيميل: "في حال وقوع شيء غير متوقع خلال الاحتفال، افعلوا ما فعلتموه العام الماضي: لا شيء.. اجلسوا في مقاعدكم ولا تفعلوا أي شيء على الإطلاق، حتى إن أردتم، عانقوا المعتدي"، مضيفا: "في حال غضب أحدكم من دعابة قد ألقيها، وإن قررتم الصعود إلى المسرح، فلن يكون الأمر سهلاً.. عليكم أن تتخطوا أصدقائي أولاً".

 

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