الثلاثاء 22-12-2020
الوكيل الاخباري

خطة امنية للدورة التكميلية للثانوية العامة

قراران حكوميان بشأن الرواتب وحظر الجمعة الشامل

الجمارك تضبط زيت حشيش داخل طعام حيوانات !

وزارة الصحة : سلالة كورونا الجديدة ناقوس خطر بالنسبة للأردن

بشرى سارة لاهالي عمان

مناشدة عاجلة للتبرع بالدم

مع ظهور سلالة جديدة لكورونا .. جاهزية المملكة تحسم الأمر وتطمئن الاردنيين

تحذيرات هامة حول المنخفض الجوي القادم

مدير مركز الحسين للسرطان يوضح للوكيل : اخذ مرضى السرطان للقاح كورونا تحدده المناعة

الصحة توضح للوكيل : اللقاح ضد فيروس كورونا سيكون بجرعتين

الثلاثاء، 22-12-2020 02:20 م

مقطع فيديو للفنانة حلا الترك يكشف المستور ويثير الجدل.. شاهد

8977551-1587790603


الوكيل الاخباري - لا يزال الخلاف المستمر بين الفنانة البحرينية الشابة حلا الترك وعائلة والدها المنتج محمد الترك من جهة، ووالدتها منى السابر من جهة أخرى، يثير ضجة كبيرة في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، خاصة بعد تصريحات والدتها المثيرة للجدل عن القضية المرفوعة ضدها بسبب مبلغ من المال.

اضافة اعلان

وتداولت صفحات لمحبّي حلا الترك على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للفنانة الشابة وهي تغنّي وتتفاعل مع متابعيها داخل السيارة على أنغام أغنية "3 دقات"، الأمر الذي ترك الكثير من علامات الاستفهام، الا أن المؤكد ان المقطع قديماً ولا يحاكي الحالة النفسية التي تمر بها حلا حالياً مع تفاقم مشاكلها العائلية.

 

كذلك أعادت صفحات تدافع عن الفنانة البحرينية نشر مقطع فيديو قديم من مقابلة مع والدها ظهرت فيه منهارة وتبكي بحرقة بعد أن كشف الأخير أنها تتعالج وإخوتها عند طبيب نفسي بسبب والدتها، وطلب من السابر الابتعاد عن أولاده، مؤكدين أن حلا تعاني حالياً من مشكلة نفسية صعبة، ومطالبين بالحدّ من التهكّم عليها واتهامها.

وجاءت هذه المقاطع لدعم حلا الترك بعد موجة الانتقادات والتعليقات القاسية التي تعرّضت لها واتّهامها بإهانة والدتها والعقوق بها، وهو ما دفعها للردّ بمنشور طويل أكدت من خلاله أنها لا تستحق كل هذا التجريح، وأنها لم ترفع قضية على أمها، قائلةً: "هي تبقى أمي وأنا أحبها وأتمنى لها الخير".

 


لها

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
EpybjdqXUAASs4N

رضوى الشربيني تعلن توقف برنامجها هي وبس لهذا السبب

assi-8

الموت يفجع الفنان عاصي الحلاني بوفاة صديقه

unnamed

مسلسل جديد يسرد سيرة الفنانة شيرين عبدالوهاب.. وتهدد باللجوء للقضاء!.. فيديو

thumb

دعوى قضائية من نوع آخر.. فنانة مصرية تجبر طليقها على رؤية طفلهما - صور

word-image-12-740x500

صابرين تُعلن تعافيها من فيروس كورونا

Karim-Abdel-Aziz-1

كريم عبد العزيز يُفجع بوفاة عمه

أخبار متعلقة
278691_0

أحدث ظهور للفنان محمد فؤاد يثير الجدل بتغير شكله.. شاهد

4475676-601955752

صورة للفنان تيم حسن برفقة شقيقه تثير الجدل.. شاهد

53966eb0-874b-4e75-8c04-5e147027650d

فيديو لابن شقيق كاظم الساهر أثناء مشاركته في Arab’s Got Talent .. شاهد

9202016212341229614629

العثور على جثة فنانة هندية شهيرة في ظروف غامضة.. صور

640x480

إطلاق البرومو الرسمي لـ مسلسل بنات الماريونيت

9998803972

الفنان أحمد عدوية يكشف تعرضه لحادث ووضعه بين الحياة والموت!